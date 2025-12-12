Jung Kook + Chanel Beauty | il crossover estetico che non sapevamo di desiderare

Jung Kook, star internazionale dei BTS, ha annunciato il suo ruolo di ambassador globale di Chanel Beauty, scatenando entusiasmo tra i fan e gli appassionati di moda. La collaborazione tra il cantante e il celebre marchio di lusso apre nuove prospettive nel mondo della bellezza e dello stile, creando un crossover inaspettato ma irresistibile.

Allora: Jung Kook è appena diventato global ambassador Chanel Beauty e internet è entrato ufficialmente nella modalità "crying, throwing up, sliding down the wall". Chanel voleva qualcuno capace di teletrasportare la maison nella timeline del 2026. e ha preso l'uomo più viralmente bello vivente. Strategia? Perfetta. Tempismo? Assurdo. Risultato? Stan mode ON. Jung Kook x Chanel Beauty: l'era dell'influenzare il beauty. senza nemmeno provarci. Glow perfetto, pelle da main character, quell'aria da soft-boy che però sembra uscito da una campagna couture girata sulla luna. Le vibes? Angelico ma pericoloso.

11 dicembre 2025: Congratulazioni a Jeon Jungkook, che è stato annunciato come il nuovo brand ambassador di Chanel Fragrances & Beauty! Non vediamo l'ora di ammirarlo (e di "scioglierci") nella sua prossima campagna pubblicitaria.

Jungkook sulla nomina a global ambassador: "Per me, CHANEL è una Maison pioniera che custodisce il suo patrimonio senza tempo reinventandosi costantemente con modernità. Come artista, cerco di rimanere fedele al mio stile abbracciando allo stesso tempo nuove sfide."

La star del k-pop Jung Kook è il nuovo volto di Chanel Beauty - Così due mondi si incontrano: l'audacia creativa e l'espressione personale

Sentirete parlare tanto di Jung Kook, star globale di K Pop, e nuovo ambassador beauty di Chanel - La maison Chanel si riafferma come piattaforma di lancio di nuovi talenti che ispirano e reinventano i codici creativi ed estetici contemporanei

