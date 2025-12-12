judo il cus brilla a castel maggiore punti preziosi per santi e coradazzi

La sezione judo del Cus Ferrara chiude con un risultato di rilievo la stagione 2025, grazie alle eccellenti performance di Santi e Coradazzi al Gran Prix Cinture Marroni e Nere di Castel Maggiore, evento cruciale per l’avanzamento di grado.

La stagione 2025 della sezione judo del Cus Ferrara si è chiusa con un risultato di prestigio. Domenica presso il Centro Federale regionale FIJLKAM di Castel Maggiore, si è tenuto il Gran Prix Cinture Marroni e Nere, competizione fondamentale per l’acquisizione dei punti necessari per il passaggio di Dan. Gli atleti Filippo Santi e Anna Coradazzi hanno portato a casa vittorie decisive e risultati concreti. Filippo Santi ha dominato la categoria junior e senior Cinture Marroni -66 kg. L’atleta ha vinto i quattro incontri disputati, aggiudicandosi il primo posto. Questo risultato gli ha permesso di partecipare subito dopo alla prova con le Cinture Nere, dove si è confrontato con la categoria superiore, chiudendo la gara con un ottimo quinto posto, conquistando punti essenziali per il suo obiettivo: l’ottenimento della Cintura Nera Primo Dan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net