Juan Jesus si ferma per una botta al polpaccio | Conte non lo rischierà contro l’Udinese Sky

Juan Jesus ha subito una botta al polpaccio in allenamento come riportato da Sky Sport. Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dovrebbe dunque non rischiarlo per il match contro l’Udinese di domenica. Gli azzurri dovranno infatti partire per la Supercoppa dopo, dove affronteranno giovedì prossimo il Milan in semifinale. Dunque, dovrebbero essere confermati Rrahmani, Beukema e Buongiorno contro i friulani. Juan Jesus: «Non penso che siamo in emergenza, chi è entrato ha dimostrato comunque di fare bene». Le sue parole a Prime Video prima di Benfica-Napoli: «Non penso che siamo in emergenza, anche perché chi è entrato ha dimostrato comunque di fare bene. Ilnapolista.it

Antonio Conte prepara qualche novità in vista di Udinese-Napoli: match in programma domenica alle ore 15:00 Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico potrebbe apportare quattro cambi alla formazione vista mercoledì Juan Jesus, Spinazzola, Vergara - facebook.com facebook

59 - Substitution: ?? Buongiorno ?? Juan Jesus #BenficaNapoli 2-0 x.com