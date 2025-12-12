Josephine Obossa | Nazionale? Sarà dura ma un pensierino lo faccio Ora non provo più solo a sfondare il muro

Oasport.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Josephine Obossa si confronta con la possibilità di indossare la maglia della nazionale, riconoscendo le difficoltà ma mantenendo un certo entusiasmo. Dopo aver dimostrato il suo valore in campionato, dove è tra le prime opposte, la giocatrice guarda con ottimismo al futuro, consapevole delle sfide che la attendono.

A livello di statistiche è la terza opposta dopo due nomi stellari come Egonu ed Antropova in campionato. Stagione della consacrazione per Josephine Obossa che ha trovato il salto di qualità alla UYBA Busto Arsizio e sembra pronta già per entrare nel giro azzurro. Andiamo a scoprire le sue parole a Volley Night. Le sue parole sul momento: “Sono molto felice, cerco di godermi il più possibile questo campionato che è tra i migliori al mondo. La titolarità in questo campionato la aspettavo da tanto e cerco di godermela, adesso sto andando bene e sono contenta. Speravo di migliorare la scorsa stagione ma non pensavo di essere così in alto dopo il girone d’andata”. 🔗 Leggi su Oasport.it

