Josephine Obossa | Nazionale? Sarà dura ma un pensierino lo faccio Ora non provo più solo a sfondare il muro
Josephine Obossa si confronta con la possibilità di indossare la maglia della nazionale, riconoscendo le difficoltà ma mantenendo un certo entusiasmo.
A livello di statistiche è la terza opposta dopo due nomi stellari come Egonu ed Antropova in campionato. Stagione della consacrazione per Josephine Obossa che ha trovato il salto di qualità alla UYBA Busto Arsizio e sembra pronta già per entrare nel giro azzurro. Andiamo a scoprire le sue parole a Volley Night. Le sue parole sul momento: “Sono molto felice, cerco di godermi il più possibile questo campionato che è tra i migliori al mondo. La titolarità in questo campionato la aspettavo da tanto e cerco di godermela, adesso sto andando bene e sono contenta. Speravo di migliorare la scorsa stagione ma non pensavo di essere così in alto dopo il girone d’andata”. 🔗 Leggi su Oasport.it
