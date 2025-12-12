John Elkann cala la maschera e ufficializza la vendita de La Stampa giornalisti sconcertati non fanno uscire il quotidiano

John Elkann ha annunciato ufficialmente la vendita de La Stampa, segnando un cambiamento importante per il gruppo Gedi e i suoi media. La decisione, che mira a cedere il quotidiano torinese entro gennaio 2026, ha sorpreso i giornalisti e apre una nuova fase per la proprietà e il futuro dell’editoria italiana.

Adesso è ufficiale: John Elkann (s)vende La Stampa e vuole liberarsi del quotidiano torinese e degli altri media del gruppo Gedi controllato dalla cassaforte di famiglia Exor (La Repubblica, La Sentinella del Canavese, Huffington Post, le radio Deejay, Capital e m2o) entro gennaio 2026. Dopo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

