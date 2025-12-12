Il weekend di Verissimo si prepara a regalare momenti di emozione e intrattenimento con ospiti d'eccezione. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, Silvia Toffanin accoglierà sul palco Joaquin Cortes, Umberto Tozzi ed Enrica Bonaccorti, offrendo al pubblico interviste e racconti esclusivi durante le puntate in onda su Canale 5.

Weekend in compagnia di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 13 alle 16:30 e domenica 14 dicembre alle 16:00 su Canale 5. Verissimo, tutti gli ospiti del 13-14 dicembre. Sabato 13 dicembre alle ore 16.30: A Verissimo, per celebrare la sua lunga carriera musicale, sarà ospite Umberto Tozzi. Ambra Orfei parlerà per la prima volta del dolore per la scomparsa di suo marito. E ancora, la solarità del coreografo Garrison, in scena con lo spettacolo “Garrison Christmas show”, l’unione tra Eva Henger e sua figlia Mercedesz e il momento pieno di gioia di una coppia che ha messo alla prova il proprio amore a Temptation Island e ora è marito e moglie: Gabriela e Giuseppe. Metropolitanmagazine.it

Verissimo, tra gli ospiti di sabato e domenica Romina Power, Joaquin Cortes e Umberto Tozzi

Verissimo, tra gli ospiti di sabato e domenica Romina Power, Joaquin Cortes e Umberto Tozzi - Sabato 13 e domenica 14 dicembre su Canale 5, weekend in compagnia di “Verissimo” vediamo gli ospiti dei sabato ... msn.com

Joaquin Cortes, Umberto Tozzi, Enrica Bonaccorti tra gli ospiti del weekend di Verissimo 13-14 dicembre - Weekend in compagnia di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 13 ... msn.com