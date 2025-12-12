Joaquin Cortes Umberto Tozzi Enrica Bonaccorti tra gli ospiti del weekend di Verissimo 13-14 dicembre

Il weekend di Verissimo si prepara a regalare momenti di emozione e intrattenimento con ospiti d'eccezione. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, Silvia Toffanin accoglierà sul palco Joaquin Cortes, Umberto Tozzi ed Enrica Bonaccorti, offrendo al pubblico interviste e racconti esclusivi durante le puntate in onda su Canale 5.

Weekend in compagnia di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 13 alle 16:30 e domenica 14 dicembre alle 16:00 su Canale 5. Verissimo, tutti gli ospiti del 13-14 dicembre. Sabato 13 dicembre alle ore 16.30:   A Verissimo, per celebrare la sua lunga carriera musicale, sarà ospite  Umberto Tozzi. Ambra Orfei  parlerà per la prima volta del dolore per la scomparsa di suo marito. E ancora, la solarità del coreografo  Garrison, in scena con lo spettacolo “Garrison Christmas show”, l’unione tra  Eva Henger  e sua figlia  Mercedesz  e il momento pieno di gioia di una coppia che ha messo alla prova il proprio amore a Temptation Island e ora è marito e moglie:  Gabriela  e Giuseppe. Metropolitanmagazine.it

