Jeffrey Epstein e Donald Trump i Dem pubblicano nuove foto | collanine hawaiane e i preservativi Sono enorme del tycoon

I Democratici della commissione di vigilanza della Camera hanno reso pubbliche 19 fotografie dagli archivi di Jeffrey Epstein, rivelando presenze di figure influenti, tra cui Donald Trump e altri personaggi noti. Tra immagini di collanine hawaiane e preservativi, emergono nuovi dettagli sull'eredità del defunto imprenditore e sulle sue connessioni.

I Dem della commissione di vigilanza della Camera hanno pubblicato 19 foto dagli archivi dell'eredità di Jeffrey Epstein che mostrano numerose figure influenti legate al defunto.

