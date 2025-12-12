Jeffrey Epstein e Donald Trump i Dem pubblicano nuove foto | collanine hawaiane e i preservativi Sono enorme del tycoon
I Democratici della commissione di vigilanza della Camera hanno reso pubbliche 19 fotografie dagli archivi di Jeffrey Epstein, rivelando presenze di figure influenti, tra cui Donald Trump e altri personaggi noti. Tra immagini di collanine hawaiane e preservativi, emergono nuovi dettagli sull'eredità del defunto imprenditore e sulle sue connessioni.
I Dem della commissione di vigilanza della Camera hanno pubblicato 19 foto dagli archivi dell'eredità di Jeffrey Epstein che mostrano numerose figure influenti legate al defunto. Leggo.it
Jeffrey Epstein e Donald Trump, i Dem pubblicano nuove foto: collanine hawaiane e i preservativi «Sono enorme» del tycoon - I Dem della commissione di vigilanza della Camera hanno pubblicato 19 foto dagli archivi dell'eredità di Jeffrey Epstein che mostrano numerose figure influenti legate al ... leggo.it
Trump e le nuove foto con Epstein. Gli scatti in mano ai democratici, tra collane hawaiane e condom personalizzati - Sono 19 le immagini fornite dagli eredi del miliardario pedofilo alla commissione di Vigilanza della Camera. msn.comSì, la principessa ha avuto contatti con Jeffrey Epstein - facebook.com facebook"Quiet, quiet piggy". "Zitta, stai zitta cicciona". Questo l'insulto sessista e bodyshaming che Donald Trump ha rivolto a bordo dell'Air Force One, qualche giorno fa, a una giornalista di Bloomberg che gli stava ponendo una domanda sul caso di Jeffrey Epstein. # x.com
Federal Judge BLOWS UP Trump EPSTEIN SCHEME in NEW ORDER