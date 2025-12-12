Jeffrey Epstein e Donald Trump i Dem pubblicano nuove foto | collanine hawaiane e i preservativi del tycoon Sono enorme

I Democratici della commissione di vigilanza della Camera hanno reso pubbliche 19 foto dagli archivi di Jeffrey Epstein, rivelando figure influenti legate al defunto finanziere. Tra le immagini emergono dettagli come collanine hawaiane e preservativi del tycoon Donald Trump, il quale si è definito «enorme». Le foto sollevano nuove questioni sul coinvolgimento di personaggi pubblici nello scandalo Epstein.

I Dem della commissione di vigilanza della Camera hanno pubblicato 19 foto dagli archivi dell'eredità di Jeffrey Epstein che mostrano numerose figure influenti legate al defunto. Leggo.it Donald Trump pictured with unidentified women in newly published Jeffrey Epstein photos - In one picture, Donald Trump is seen with his shirt partially unbuttoned, posing with his arm around five young women with their faces obscured ... mirror.co.uk New photos from Epstein’s personal collection show Trump, Clinton and much more - The undated photographs are from Epstein’s email account and computer, according to Democrats on the House Oversight Committee, who published the photographs on Friday. pbs.org Sì, la principessa ha avuto contatti con Jeffrey Epstein - facebook.com facebook "Quiet, quiet piggy". "Zitta, stai zitta cicciona". Questo l'insulto sessista e bodyshaming che Donald Trump ha rivolto a bordo dell'Air Force One, qualche giorno fa, a una giornalista di Bloomberg che gli stava ponendo una domanda sul caso di Jeffrey Epstein. # x.com © Leggo.it - Jeffrey Epstein e Donald Trump, i Dem pubblicano nuove foto: collanine hawaiane e i preservativi del tycoon «Sono enorme»

Federal Judge BLOWS UP Trump EPSTEIN SCHEME in NEW ORDER

Video Federal Judge BLOWS UP Trump EPSTEIN SCHEME in NEW ORDER Video Federal Judge BLOWS UP Trump EPSTEIN SCHEME in NEW ORDER