Jason Collins sottoposto a cure sperimentali Ho un tumore terminale al cervello ma non aspetterò che mi uccida

Jason Collins sta affrontando una battaglia difficile contro un tumore cerebrale in fase terminale. Sottoposto a cure sperimentali, ha deciso di non arrendersi, descrivendo la malattia come un mostro dai tentacoli minacciosi. La sua determinazione e il percorso di sperimentazione rappresentano un esempio di coraggio e speranza di fronte a una diagnosi drammatica.

"Ho un tumore al cervello in fase terminale: immaginate un mostro con i tentacoli grossi come una palla da baseball. Ma non temo nulla: sarò il primo a batterlo, come sono stato il primo a fare coming out". Un altro colpo di scena nella vita del 47enne Jason Collins, l'ex pivot della Nba ha rivelato in tv di avere un glioblastoma al quarto stadio, lo stesso tumore cerebrale che ha ucciso solo pochi giorni fa la scrittrice bestseller Sophie Kinsella. Dopo il coraggioso coming out che ha sfidato i feroci pregiudizi del mondo dello sport – "sono gay" e in un attimo le sue parole hanno ribaltato lo stereotipo dell'aggressività in campo ad appannaggio del macho – ora la nuova rivelazione dell'ex giocatore dei Brooklyn Nets, ma questa volta drammatica.

