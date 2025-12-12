Jason Collins l’ex cestista dei Nets rivela | Ho un tumore al cervello al quarto stadio

Jason Collins, ex cestista professionista e finalista con i New Jersey Nets, ha annunciato di essere affetto da un glioblastoma al quarto stadio, una delle forme più aggressive di cancro al cervello. La sua rivelazione porta attenzione sulla lotta contro questa malattia e sulla sua esperienza personale.

Jason Collins, ex cestista professionista nell’Nba e finalista nel 2002 e 2003 con i New Jersey Nets, ha rivelato di essere affetto da un glioblastoma al quarto stadio, “ una delle forme più letali di cancro al cervello “. Il 47enne lo ha dichiarato in un’intervista a Espn tre mesi dopo che, a settembre, in un breve comunicato aveva detto di essere in cura per un tumore cerebrale non specificato. “È arrivato incredibilmente in fretta “, ha detto Collins descrivendo i primi sintomi di perdita di memoria e incapacità di concentrazione, che hanno raggiunto il punto critico ad agosto. “ Avevo strani sintomi da una o due settimane, ma mi dicevo: a meno che non ci sia qualcosa che non va davvero, andrò avanti. Lapresse.it

Approfondimenti da altre fonti

