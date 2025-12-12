Jannik Sinner chiude il 2025 con un’altra soddisfazione | il premio Fans’ Favourite dell’ATP per il 3° anno consecutivo

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner chiude il 2025 con il riconoscimento di Fans’ Favourite dell’ATP, per il terzo anno consecutivo. Dopo aver concluso la stagione vincendo le ATP Finals e conquistato sei titoli, il talento italiano si prepara a guardare al 2026 con rinnovata fiducia e ambizione.

Jannik Sinner chiude il 2025 con un’altra soddisfazione. Dopo aver concluso la stagione con l’affermazione nelle ATP Finals, portando a sei i suoi titoli nell’annata e potendo pensare al 2026 con grande fiducia, il n.2 del ranking è risultato ancora una volta il giocatore più amato. Attraversi i propri canali, infatti, l’ATP ha resi noti i risultati del FansFavourite. Si fa riferimento al riconoscimento per il giocatore preferito dagli appassionati di tennis. Ebbene, si è replicato lo stesso riscontro del 2023 e del 2024 e Jannik è stato quello che ha ricevuto più consensi. “ Grazie mille per aver votato per me. Oasport.it

