Jannik Sinner chiude il 2025 con un’altra soddisfazione | il premio Fans’ Favourite dell’ATP per il 3° anno consecutivo

Jannik Sinner chiude il 2025 con un’altra soddisfazione. Dopo aver concluso la stagione con l’affermazione nelle ATP Finals, portando a sei i suoi titoli nell’annata e potendo pensare al 2026 con grande fiducia, il n.2 del ranking è risultato ancora una volta il giocatore più amato. Attraversi i propri canali, infatti, l’ATP ha resi noti i risultati del Fans’ Favourite. Si fa riferimento al riconoscimento per il giocatore preferito dagli appassionati di tennis. Ebbene, si è replicato lo stesso riscontro del 2023 e del 2024 e Jannik è stato quello che ha ricevuto più consensi. “ Grazie mille per aver votato per me. Oasport.it

Il Fans' Favourite Award è stato lanciato nel 2000. Dopo Roger Federer, capace di trionfare per 19 anni consecutivi (!), Jannik Sinner diventa il primo in grado di vincerlo almeno 3 volte! x.com

