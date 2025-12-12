Jannik Sinner Carlos Alcaraz lo snobba | Quanto è forte Joao Fonseca

Nel mondo del tennis, le dinamiche tra i giovani talenti continuano a sorprendere. Mentre il circuito si prende una pausa, alcune figure emergenti attirano l’attenzione per le loro prestazioni e scelte. In questo contesto, l’attenzione si sposta su Joao Fonseca, il cui valore viene sottolineato da alcuni, anche se altri, come Alcaraz, sembrano preferirlo da lontano.

Dicembre è quel momento sospeso in cui il tennis ufficiale si ferma, ma i protagonisti continuano a muoversi, a cercare stimoli, a mandare segnali. Carlos Alcaraz, incapace di restare lontano dal campo, ha scelto gli Stati Uniti per un paio di esibizioni che uniscono spettacolo e ottimi compensi. Lorenzo Musetti, invece, ha giocato un’altra partita: quella comunicativa. Dopo settimane di attesa, ha finalmente annunciato sui social l’arrivo del suo nuovo super coach, José Perlas, una figura scelta per aiutarlo a compiere quello scatto decisivo che possa avvicinarlo ai Big 2 del momento, proprio Alcaraz e Sinner. Liberoquotidiano.it

La promessa di Alcaraz che spaventa Sinner: "Stavolta agli Australian Open..." - Il numero uno del mondo punta a migliorare i suoi risultati a Melbourne, dove non si è mai spinto oltre i quarti di finale ... corrieredellosport.it

Alcaraz mette in guardia Sinner per gli Australian Open: Carlos e Jannik puntano il record di Nadal e Djokovic - Premiato come miglior atleta murciano, Alcaraz lancia la sfida a Sinner in vista degli Australian Open. sport.virgilio.it

Jannik Sinner Fan Club - facebook.com Facebook

“???? ???? ?????????????????? ?? ??????????????” Jannik Sinner si rilassa con il suo team sulle spiagge di Dubai Darren Cahill X.com