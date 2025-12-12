Jacqueline Luna Di Giacomo | Con il mio brand voglio trasmettere emozioni e aiutare gli altri La scorciatoia per me non è mai stata la via da prendere

Jacqueline Luna Di Giacomo, fondatrice di GiveMe, ha trasformato il suo progetto online in un successo che ora si concretizza in un pop-up store a Roma. La sua missione è trasmettere emozioni e promuovere la moda sostenibile, evitando scorciatoie e puntando su autenticità e impegno. Un passo importante per rafforzare il legame tra community virtuale e presenza fisica.

Nato on-line quasi per caso, il marchio GiveMe ha riscosso un successo tale che ora, la sua founder ha deciso accogliere la nutrita community virtuale in un luogo fisico: sta infatti per aprire a Roma il suo primo pop-up store dedicato alla moda sostenibile. La nostra intervista esclusiva (e no, questa volta non parliamo né di mamma Heather Parisi né del compagno Ultimo). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jacqueline Luna Di Giacomo: «Con il mio brand voglio trasmettere emozioni e aiutare gli altri. La scorciatoia, per me, non è mai stata la via da prendere»

JACQUELINE LUNA DI GIACOMO cerca di fare addormentare il figlio: Mission pennica!!

Video JACQUELINE LUNA DI GIACOMO cerca di fare addormentare il figlio: Mission pennica!! Video JACQUELINE LUNA DI GIACOMO cerca di fare addormentare il figlio: Mission pennica!!

Cerca Video Caricamento del Video...

Jacqueline Luna presenta a Roma il suo progetto "GiveMe": il negozio aperto solo per 2 giorni ift.tt/5EqSdhH Vai su X

Ultimo e Jacqueline Luna festeggiano il compleanno di Enea e soprattutto mettono a tacere le voci di una crisi di coppia... ? - facebook.com Vai su Facebook

Jacqueline Luna Di Giacomo: «Con il mio brand voglio trasmettere emozioni e aiutare gli altri. La scorciatoia, per me, non è mai stata la via da prendere» - line quasi per caso, il marchio GiveMe ha riscosso un successo tale che ora, la sua founder ha deciso accogliere la nutrita community virtuale in un luogo fisico: sta infatti per aprire a Roma ... Scrive vanityfair.it

Jacqueline Luna presenta a Roma il suo progetto "GiveMe": il negozio aperto solo per 2 giorni - up store del suo brand di abbigliamento nel cuore della Capitale. romatoday.it scrive