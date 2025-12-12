Jacobs in versione Babbo Natale doni ai bimbi ricoverati all’ospedale di Bergamo
Il campione olimpico Jacobs si è trasformato in Babbo Natale per portare doni ai bambini ricoverati all’ospedale di Bergamo. Un gesto di solidarietà che ha reso speciale il periodo natalizio per i piccoli pazienti e le loro famiglie, creando un momento di gioia e speranza.
L’INCONTRO. «Spero che quest’esperienza sia stata emozionante per loro tanto quanto lo è stata per me», ha detto il campione olimpico. Ecodibergamo.it
Jacobs in versione Babbo Natale, doni ai bimbi ricoverati all’ospedale di Bergamo - «Spero che quest’esperienza sia stata emozionante per loro tanto quanto lo è stata per me», ha detto Jacobs all'ospedale di Bergamo. ecodibergamo.itStarting Finance. . LA COCA COLA AVEVA UN INGREDIENTE "SEGRETO" (è proprio quello che pensi) La Coca-Cola viene venduta quasi in ogni Stato del mondo ed è diventata forse uno dei simboli iconici del benessere all’occidentale. La prima versione di - facebook.com facebook"Lorenzo L Jacobs" - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Babbo Natale di ELFI (M) Casa di Babbo Natale
Video Babbo Natale di ELFI (M) Casa di Babbo Natale