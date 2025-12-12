Jacobs in versione Babbo Natale doni ai bimbi ricoverati all’ospedale di Bergamo

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione olimpico Jacobs si è trasformato in Babbo Natale per portare doni ai bambini ricoverati all’ospedale di Bergamo. Un gesto di solidarietà che ha reso speciale il periodo natalizio per i piccoli pazienti e le loro famiglie, creando un momento di gioia e speranza.

L’INCONTRO. «Spero che quest’esperienza sia stata emozionante per loro tanto quanto lo è stata per me», ha detto il campione olimpico. Ecodibergamo.it

jacobs versione babbo nataleJacobs in versione Babbo Natale, doni ai bimbi ricoverati all’ospedale di Bergamo - «Spero che quest’esperienza sia stata emozionante per loro tanto quanto lo è stata per me», ha detto Jacobs all'ospedale di Bergamo. ecodibergamo.it

jacobs in versione babbo natale doni ai bimbi ricoverati all8217ospedale di bergamo

© Ecodibergamo.it - Jacobs in versione Babbo Natale, doni ai bimbi ricoverati all’ospedale di Bergamo

Babbo Natale di ELFI (M) Casa di Babbo Natale

Video Babbo Natale di ELFI (M) Casa di Babbo Natale