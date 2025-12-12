Jacobs in versione Babbo Natale doni ai bimbi ricoverati all’ospedale di Bergamo

Il campione olimpico Jacobs si è trasformato in Babbo Natale per portare doni ai bambini ricoverati all’ospedale di Bergamo. Un gesto di solidarietà che ha reso speciale il periodo natalizio per i piccoli pazienti e le loro famiglie, creando un momento di gioia e speranza.

L'INCONTRO. «Spero che quest'esperienza sia stata emozionante per loro tanto quanto lo è stata per me», ha detto il campione olimpico. Ecodibergamo.it Jacobs in versione Babbo Natale, doni ai bimbi ricoverati all'ospedale di Bergamo - «Spero che quest'esperienza sia stata emozionante per loro tanto quanto lo è stata per me», ha detto Jacobs all'ospedale di Bergamo.

