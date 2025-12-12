j pop manga presenta dandadan daizukan fanbook di yukinobu tatsu

J-POP Manga presenta il DanDaDan Daizukan Fanbook, un’enciclopedia ufficiale supervisionata da Yukinobu Tatsu. Dal 16 dicembre, una guida completa per scoprire i personaggi, le loro abilità e curiosità sul mondo di DanDaDan, il manga e anime di successo internazionale. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati che vogliono approfondire ogni dettaglio della serie.

Qual è il piatto preferito della Turbononna? E come passano le loro giornate tipo Canocchia o Rokuro Serpo? Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulla varietà di spiriti, alieni e creature mostruose che rendono unico il manga e l'anime di successo internazionale DanDaDan è in arrivo all'interno di una guida definitiva! Dal 16 dicembre sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online DanDaDan Daizukan Fanbook, la prima enciclopedia ufficiale, supervisionata dal sensei Yukinobu Tatsu in persona, per scoprire caratteristiche, parametri delle abilità, hobby e specialità di tutti i protagonisti, umani e non, dello shonen del momento.