Iva Zanicchi e i ladri armati in casa per 7 volte | Orribile Ho detto al maresciallo di darmi una pistola mi ha risposto di no

Iva Zanicchi, ospite a Dritto e Rovescio, ha condiviso un’esperienza sconvolgente: sette volte la sua casa è stata presa di mira da ladri armati. La cantante e conduttrice, nata a Ligonchio, ha raccontato i momenti di paura e il suo desiderio di armarsi, rivelando un lato inedito e personale della sua vita.

Tra gli ospiti di Dritto e Rovescio (puntata dello scorso 4 dicembre) anche Iva Zanicchi. La cantante e conduttrice televisiva - nata 85 anni fa a Ligonchio (Reggio Emilia) - ha rivelato, per la prima volta, un fatto privato e molto delicato. Per ben 7 volte, infatti, le sono entrati in ladri.

ll ricordo dei ladri in casa: in tv la rivelazione di Iva Zanicchi, che ringrazia i carabinieri di Arcore - Una confessione inedita della cantante Iva Zanicchi, fra le interpreti più celebri della musica italiana, in tv su Retequattro. Secondo ilcittadinomb.it

