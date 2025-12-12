Italo Falcomatà il sindaco che trasformò Reggio Calabria

In occasione dell’anniversario della scomparsa di Italo Falcomatà, la federazione metropolitana del Partito Democratico rende omaggio alla sua figura, simbolo di rinnovamento e impegno civico. La sua leadership ha segnato profondamente la storia politica e amministrativa di Reggio Calabria, contribuendo a modellarne il volto e il percorso di sviluppo.

"I Racconti della Cordigliera reggina" a Palazzo San Giorgio con la Fondazione Italo Falcomatà.