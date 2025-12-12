Italo Falcomatà il sindaco che trasformò Reggio Calabria

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell’anniversario della scomparsa di Italo Falcomatà, la federazione metropolitana del Partito Democratico rende omaggio alla sua figura, simbolo di rinnovamento e impegno civico. La sua leadership ha segnato profondamente la storia politica e amministrativa di Reggio Calabria, contribuendo a modellarne il volto e il percorso di sviluppo.

La federazione metropolitana del partito democratico in occasione dell’anniversario della scomparsa di Italo Falcomatà ne ricorda la figura e il ruolo decisivo svolto nella storia civile, politica e amministrativa della città. Un sindaco che ha profondamente cambiato il volto di Reggio Calabria. Reggiotoday.it

italo falcomat224 il sindaco che trasform242 reggio calabria

© Reggiotoday.it - Italo Falcomatà, il sindaco che trasformò Reggio Calabria