Italiano esalta il Bologna ma poi pensa alla Juve | Servivano 7-8 allenamenti per prepararla non uno

Fanpage.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Italiano si gode il successo del Bologna in Europa League contro il Celta Vigo, ma già proietta l’attenzione sulla prossima sfida contro la Juventus. L’allenatore sottolinea la necessità di più allenamenti per preparare al meglio la squadra, evidenziando le sfide e le esigenze di preparazione in vista di un impegno importante.

Vincenzo Italiano si gode la vittoria del suo Bologna in casa del Celta Vigo in Europa League ma pensa subito alla Juve: "Ci servivano 7-8 allenamenti, non uno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

