Twiga Milano si distingue nella sesta edizione degli Italian Tourism Awards 2025, conquistando il premio nella categoria “Restaurant & Food”. L’evento, svoltosi presso la sala “Caesar Ritz” del The St., celebra l’eccellenza nel settore turistico e della ristorazione, riconoscendo le realtà che si sono distinte per qualità e innovazione.

Twiga Milano è tra i vincitori della sesta edizione degli Italian Tourism Awards – The Night of Excellence, che ieri sera, presso la sala “Caesar Ritz” del The St. Regis Rome, ha celebrato le migliori realtà italiane dell'hospitality e del travel. Il locale si è aggiudicato il riconoscimento nella categoria Restaurant & Food, confermando il ruolo di nuova destinazione di riferimento nel panorama milanese. Il premio rientra nel programma che seleziona i migliori 15 progetti tra 45 finalisti, scelti a loro volta tra oltre 300 candidature esaminate dalla giuria composta da esperti del settore, rappresentanti istituzionali e professionisti della comunicazione. Iltempo.it

Se ne parla anche su altri siti

Italian Tourism Awards 2025: Twiga Milano premiato nella categoria “Restaurant & Food” - wiga Milano è tra i vincitori della sesta edizione degli Italian Tourism Awards – The Night of Excellence, che ieri sera, presso la sala “Caesar Ritz” del The St. ilmessaggero.it

Vivosa Apulia Resort tra i finalisti degli Italian Tourism Awards 2025: la Puglia protagonista dell’ospitalità italiana - Il resort di Ugento conquista due nomination, per Miglior Hotel e Turismo Sostenibile, confermando un 2025 ricco di premi internazionali e un impegno costante in sostenibilità, innovazione e qualità d ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La Grande Bellezza UN PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO https://www.fise.it/index.php?option=com_content&view=article&id=21657:piazza-di-siena-vince-gli-italian-tourism-awards-nella-categoria-grandi-eventi&catid=33:la-federazione&Itemid=1187 Font - facebook.com Facebook