Italia Under 16 5 bianconeri convocati per le amichevoli col Portogallo | ecco i nomi di Pasqual per il doppio impegno

Cinque giovani talenti della Juventus sono stati convocati per le amichevoli dell'Italia Under 16 contro il Portogallo, che si disputeranno a Coverciano. La selezione, guidata da Fabio Zaccaria, si prepara a affrontare il doppio impegno internazionale, offrendo un'occasione importante per i giovani calciatori di mettersi in mostra e crescere a livello internazionale.

di Fabio Zaccaria Italia Under 16, Pasqual seleziona 5 bianconeri per il doppio test amichevole a Coverciano contro il Portogallo: tutte le scelte e le date da ricordare. Le ultime. La stagione straordinaria della Juventus Under 16, ancora imbattuta, ha contagiato anche il ct dell’Italia Under 16 Pasqual: il tecnico infatti ha selezionato ben 5 bianconeri per il doppio impegno amichevole di Coverciano contro il Portogallo. Ecco di seguito i nomi dei convocati e le date delle gare. Dal reparto difensivo sono 3 le chiamate di Pasqual provenienti dalla Juventus Under 16: Alessandro Ghiotto (difensore centrale), Raphael Mazzotta (terzino destro) e Alberto Samà (terzino sinistro). Juventusnews24.com

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SOCIAL, FLORIDIA (M5S): DIVIETO PER UNDER 16? INVITEREMO PREMIER AUSTRALIA PER DISCUTERNE» - "Sono felice che a presentare in Senato l'Intergruppo Parlamentare su social network, dipendenze digitali e uso consapevole degli smartphone ci sia con me un ... agenziagiornalisticaopinione.it

Basket, l'Italia Under 16 di Aurora Murgia avanza ai quarti di finale dell'Europeo - Quarto successo consecutivo per l’Italia Under 16 femminile, che a Pitesti (Romania) ha superato il Belgio 95- unionesarda.it

???? Italia Under 15 - Torneo di Sviluppo UEFA dal 15 al 20 dicembre: convocati Lorenzo Allara, Alessandro Gennaro Esposito, Alessio Nobile e Marco Vaccarella della Juventus e Giulio Cacucciolo del Torino Il programma: https://www.11giovani.it/index.php - facebook.com facebook

Cambia il tetto del contante con un emendamento alla legge di bilancio, firmato da Fratelli d’Italia e che ha ottenuto il via libera del governo, che porta il limite per i pagamenti in banconote da 5.000 a 10.000 euro dal 2026. Nello stesso comma compare una “i x.com