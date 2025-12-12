Italia Under 15 4 bianconeri al Torneo di Sviluppo Uefa in Inghilterra | ecco le scelte ufficiali del tecnico Battisti

L'Italia Under 15 si prepara per il Torneo di Sviluppo Uefa in Inghilterra, con il ct Battisti che ha scelto quattro giovani della Juventus tra i convocati. L'articolo presenta le scelte ufficiali del tecnico e gli appuntamenti principali della nazionale in questa competizione internazionale.

di Fabio Zaccaria Italia Under 15, il ct Battisti seleziona 4 bianconeri per il Torneo di Sviluppo Uefa in Inghilterra: ecco i nomi dei convocati e gli appuntamenti della Nazionale non perdere. Le ultime. Nonostante il momento non particolarmente esaltante della Juventus Under 15 (una sconfitta e un pari nelle ultime 2 giornate) la crescita dei giovani classe 2011 bianconeri sta portando i suoi migliori frutti. Anche la Nazionale italiana infatti, in occasione del consueto Torneo di Sviluppo Uefa, porta con sé una buona ossatura della Juventus Under 15. Ecco di seguito i convocati del ct Battisti per l’ Italia Under 15 in ordine per reparto. Juventusnews24.com

Italia Under 15, convocato il difensore granata Cacucciolo

Italia Under 15, convocato il difensore granata Cacucciolo - Il difensore è stato infatti inserito dal ct dell’Italia Under 15 Enrico Battisti in occasione del Torneo Uefa U15, che andrà in scena dal 14 al 20 dicembre in Inghilterra. msn.com

Italia-Brasile Under 17 0-0 (4-2 d.c.r.), cronaca, tabellino e marcatori: Longoni decisivo ai rigori, terzo posto storico per gli azzurrini - L'Italia Under 17 conquista il suo massimo risultato ai Mondiali di categoria: battuto dal dischetto un Brasile ridotto in 10 dal 15'. msn.com

???? Italia Under 15 - Torneo di Sviluppo UEFA dal 15 al 20 dicembre: convocati Lorenzo Allara, Alessandro Gennaro Esposito, Alessio Nobile e Marco Vaccarella della Juventus e Giulio Cacucciolo del Torino Il programma: https://www.11giovani.it/index.php - facebook.com facebook

