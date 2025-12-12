Italia troppo smog! È blocco del traffico in città | cosa succede e cosa fare

A causa di livelli elevati di inquinamento atmosferico, molte città italiane sono costrette a adottare misure restrittive sul traffico. Il blocco del traffico rappresenta un intervento temporaneo volto a ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell'aria. Ecco cosa sta succedendo e quali azioni è possibile intraprendere durante queste giornate di emergenza smog.

A causa dell'elevato inquinamento atmosferico, la città si prepara a un'altra giornata di blocco del traffico per tentare di arginare l'emergenza smog. L'ordinanza firmata dal sindaco entrerà in vigore nella giornata di domenica 14 dicembre e interesserà i veicoli considerati più inquinanti, limitandone la circolazione all'interno della vasta area della Ztl Fascia Verde. Questa misura si è resa necessaria a seguito delle rilevazioni allarmanti effettuate dalla rete urbana di monitoraggio dell'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, che hanno confermato il prolungato superamento dei limiti nazionali per le polveri sottili (PM10) in diverse stazioni di rilevamento distribuite sul territorio cittadino.

