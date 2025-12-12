Italia terribile esplosione | strada chiusa persone in strada Terrore

Una violenta esplosione ha sconvolto una strada in Italia, causando la chiusura dell’arteria e la presenza di persone in strada. L’incidente ha interrotto la quiete del tardo pomeriggio, con un boato improvviso e potente che ha generato panico e preoccupazione tra i residenti e le autorità.

La quiete del tardo pomeriggio è stata frantumata da un fragore assordante. Un boato secco e violento, inaspettato quanto terrificante, ha fatto vibrare i vetri e tremare le fondamenta degli edifici circostanti. Erano circa le 19:00, e l’esplosione, propagatasi da un ambiente chiuso al piano terra di una palazzina residenziale, ha immediatamente gettato nel panico i residenti. Il rumore era così potente da non lasciare dubbi sulla gravità dell’accaduto. In pochi istanti, le luci delle case si sono accese e le porte si sono spalancate: uomini, donne e bambini si sono riversati in strada in preda all’allarme, cercando di capire cosa fosse successo e se ci fossero feriti. Thesocialpost.it

Eboli, esplosione in un garage: persone fuggite dalle case - Un'esplosione presumibilmente di una bombola di gpl si è verificata in un garage ad Eboli. msn.com