Italia e 3 Paesi UE | ‘sì congelamento di asset russi a tempo indeterminato’

Belgio, Bulgaria, Italia e Malta hanno approvato all’unanimità il blocco indefinito degli asset russi, sottolineando che questa decisione non pregiudica le future decisioni sull’utilizzo dei beni confiscati, che saranno prese dai leader europei. La cooperazione tra i paesi evidenzia un impegno comune in materia di sanzioni e gestione delle risorse russe congelate.

ROMA, 12 DIC – "In uno spirito di cooperazione" Belgio, Bulgaria, Italia e Malta hanno votato "sì" al blocco indeterminato degli asset russi "ma precisano che tale voto non pregiudica in alcun caso la decisione sull'eventuale utilizzo dei beni russi immobilizzati che deve essere presa a livello dei leader e che non costituisce un precedente.

