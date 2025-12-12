Italia 2 milioni spariscono dalle casse dei carabinieri | condannato a 9 anni

Un ex brigadiere dei Carabinieri, Tommaso Tafuro, è stato condannato a nove anni di reclusione per peculato militare continuato pluriaggravato. L’accusa riguarda il furto di circa 2 milioni di euro dalle casse dell’Arma. La vicenda ha suscitato grande scalpore nel panorama della sicurezza italiana, evidenziando gravi irregolarità all’interno del corpo.

È stato condannato a nove anni di reclusione militare Tommaso Tafuro, brigadiere capo qualifica speciale in congedo dei Carabinieri, accusato di peculato militare continuato pluriaggravato. Secondo le indagini si sarebbe appropriato, per anni, di circa 2 milioni di euro custoditi nelle casse del Comando Legione Carabinieri Campania, dove ricopriva il delicatissimo ruolo di cassiere unico del reparto. Il caso era esploso nel 2021, quando il militare era appena andato in pensione. A far scattare l’allarme era stato il sottufficiale subentrato a Tafuro, che durante i controlli di routine sui registri contabili aveva notato che i conti non tornavano. Caffeinamagazine.it

La cementificazione fa scomparire cibo per 1,2 miliardi di euro l’anno - In occasione della Giornata mondiale del suolo, Coldiretti lancia l’allarme: la cementificazione e il degrado dei terreni fertili fanno sparire ogni anno cibo per un valore di 1,2 miliardi di euro, mi ... foodaffairs.it

Consumo di suolo, un danno da 1,2 miliardi l’anno: l’allarme di Coldiretti - Dai Censimenti agricoli tra il 2000 e il 2020 emerge che la superficie agricola complessiva è scesa da 18,8 milioni di ettari a 16,1 milioni, con una diminuzione netta di 2,7 milioni di ettari, ... torinoggi.it

L'influenza in Italia è in forte aumento, con 4 milioni di italiani già colpiti. In Puglia i casi sono sopra la media nazionale, con picco previsto tra fine dicembre e gennaio. Scopri i dettagli e le precauzioni da adottare. - facebook.com facebook

Mauro Icardi tornerebbe di corsa in Italia, decurtandosi l’ingaggio ora da 11 milioni. Il cartellino sarebbe gratis o quasi. Il suo entourage lo ha proposto al Milan che, però, ha qualche perplessità sulla tenuta fisica del 32enne Monica Colombo - @Corriere x.com