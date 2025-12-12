Istanti del commercio al mercato fissati in uno scatto fotografico | aperta la mostra al Mercato delle Erbe

Venerdì mattina è stata inaugurata al Mercato delle Erbe di Forlì la mostra fotografica

Si è tenuta l'inaugurazione, venerdì mattina, della mostra sui mercati di Forlì "La magia di un istante, fra chi compra e chi vende". E' la seconda edizione del concorso fotografico promosso dal Comune di Forlì in collaborazione con Foto Cine Club Forlì, che ha come obiettivo la valorizzazione di. Forlitoday.it

Ho passato qualche decina di minuti a guardare e riguardare questa foto che ha preso vita, grazie all’intelligenza artificiale e alla bravura di Francesco Benenato che, in pochi istanti, ha rimesso in moto uno scatto fotografico di Caserta avvenuto circa una sess - facebook.com facebook