Israele vieta l'ingresso dei materiali d'emergenza a Gaza mentre le piogge allagano le tende degli sfollati

In un contesto di crisi umanitaria e condizioni meteorologiche avverse, Israele ha vietato l'ingresso di materiali essenziali a Gaza, tra cui sacchi di sabbia, pompe e legname. Questa decisione aggravate le difficoltà degli sfollati, le cui tende sono sommerse dalle piogge, evidenziando le tensioni tra esigenze di sicurezza e assistenza umanitaria.

Legname, sacchi di sabbia e pompe idrauliche: materiali vitali per affrontare l'ondata di maltempo sono stati bloccati da Israele al confine. Intanto tende e rifugi vengono inghiottiti dall'acqua, mentre centinaia di migliaia di sfollati restano senza protezione.

