Isee verso l’aumento della soglia per la prima casa | fino a 120mila euro nelle città metropolitane
Un emendamento alla manovra propone di aumentare da 91.500 a 120.000 euro la soglia di esclusione della prima casa nel calcolo Isee, limitando l’innalzamento alle famiglie residenti nelle città metropolitane. La misura mira a favorire i nuclei familiari nelle aree urbane più grandi, rendendo più accessibile l’accesso alle agevolazioni per la prima casa.
Innalzare da 91.500 euro a 120mila euro la soglia di esclusione della casa di abitazione ai fini del calcolo Isee: lo chiede un emendamento riformulato alla manovra, limitando però l'innalzamento ai «nuclei familiari residenti nelle città metropolitane». La proposta di modifica sarà messa ai voti la prossima settimana. Lupi: «La prima casa non è una ricchezza ma un diritto» «Una misura doverosa.
Isee, verso l’aumento della soglia per la prima casa: fino a 120mila euro nelle città metropolitane - 500 euro a 120mila euro la soglia di esclusione della casa di abitazione ai fini del calcolo Isee: lo chiede un emendamento riformulato alla ... msn.com
Sull'assegno di inclusione il primo mese di rinnovo della misura avrà un importo dimezzato.