Isee 2026 la mappa delle soglie | chi rientra nei bonus e chi resta fuori

L’Isee 2026 definisce le soglie di accesso ai bonus e ai sostegni pubblici, stabilendo chi può beneficiarne e chi invece resta escluso. Anche nel 2026, questo indicatore rimane fondamentale per determinare l’accesso ai servizi, richiedendo non solo un bisogno valido ma anche il rispetto di determinati limiti di reddito e patrimonio.

L’Isee si conferma anche nel 2026 il vero “passaporto” per entrare nel perimetro dei sostegni pubblici: non basta avere un bisogno, serve rientrare in una soglia. Nel quadro descritto nel testo che mi hai fornito (datato 10122025), con la riforma del calcolo prevista dalla legge di Bilancio l’indicatore potrebbe risultare più basso per molti nuclei, soprattutto per una maggiore tutela della prima casa e per una scala di equivalenza più favorevole alle famiglie numerose. Effetto potenziale: più famiglie in linea con i requisiti, senza che il reddito cambi davvero. Ma la porta resta stretta, perché ogni misura ha un limite preciso. Ilgiornale.it

