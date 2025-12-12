IranNobel Mohammadi arrestata di nuovo

Durante una cerimonia funebre a Mashhad, le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, e numerosi altri attivisti. L'episodio evidenzia la crescente tensione tra le autorità iraniane e il movimento per i diritti civili nel paese.

16.50 Le forze di sicurezza iraniane hanno arrestato il premio Nobel per la pace Narges Mohammadi e molti altri attivisti durante una cerimonia funebre nella città nord-orientale di Mashhad. La Fondazione Narges Mohammadi ha detto che Mohammadi è stata arrestata mentre partecipava alla cerimonia di lutto del settimo giorno di Khosrow Alikordi, un importante avvocato per i diritti umani la cui morte ha suscitato proteste. Mohammadi deve scontare ancora 14 anni di carcere, ma è fuori da quasi un anno per un permesso per ragioni di salute. Servizitelevideo.rai.it

