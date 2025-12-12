Iran la premio Nobel Narges Mohammadi è stata arrestata

L’attivista iraniana Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, è stata arrestata durante una cerimonia commemorativa a Mashhad, in Iran. L’arresto, avvenuto insieme ad altri attivisti, solleva nuovamente preoccupazioni sulla repressione delle proteste e delle voci dissidenti nel paese.

L’attivista iraniana Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, è stata arrestata durante una cerimonia commemorativa nella città nord-orientale di Mashhad insieme ad altri attivisti. Lo rendono noto i gruppi per i diritti umani iraniani, citati da Iran International. Mohammadi, che sta scontando una pena detentiva di 13 anni e 9 mesi per accuse di sicurezza nazionale, è in congedo per motivi di salute dal carcere di Evin a Teheran. Nei mesi scorsi, ha affermato che non tornerà volontariamente e che qualsiasi nuovo arresto costituirebbe un atto di disobbedienza civile. In manette anche altri attivisti. Open.online

La Nobel per la Pace Narges Mohammadi arrestata di nuovo in Iran

La Nobel per la Pace Narges Mohammadi arrestata di nuovo in Iran - L'attivista iraniana per i diritti umani è stata fermata insieme ad altri ad una manifestazione in ricordo di un avvocato morto in circostanze sospette. rainews.it

Iran, arrestata la premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi. «Minacciata di morte dagli agenti» - La vincitrice del Premio Nobel per la Pace iraniana Narges Mohammadi e diversi altri attivisti sono stati arrestati oggi durante una cerimonia commemorativa nella città nord- msn.com

Il regista ha dedicato il premio "ai cineasti indipendenti in Iran e in tutto il mondo che continuano a far girare la macchina da presa nel silenzio, senza supporto e, a volte, rischiando tutto ciò che hanno". x.com