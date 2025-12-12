Iran | la corsa all’oro come risposta alle sanzioni

L'apertura di un vasto giacimento d’oro nella miniera di Shadan rappresenta un'importante svolta per l’Iran, rispondendo alle crescenti pressioni delle sanzioni internazionali. Questa scoperta strategica sottolinea come il settore minerario possa diventare un elemento chiave nella resistenza economica e politica del paese, segnando un nuovo capitolo nella sua economia e nelle dinamiche geopolitiche.

La scoperta di un gigantesco giacimento d’oro nella miniera di Shadan non è solo una notizia economica: è un segnale politico. L’Iran, schiacciato da anni di sanzioni, cerca nuove vie per ridurre la dipendenza dal dollaro e per rafforzare una resilienza economica sempre più fragile. L’annuncio arriva in un momento in cui Teheran, isolata sul piano finanziario, moltiplica gli acquisti d’oro sul mercato internazionale e tenta di trasformare il settore minerario in un pilastro alternativo alle esportazioni di petrolio, soffocate dal regime di blocco imposto dagli Stati Uniti. Le cifre diffuse dalle agenzie iraniane sono imponenti: più di 61 milioni di tonnellate di minerale contenente oro, tra ossidi e solfuri. 🔗 Leggi su It.insideover.com