Iran | Della Vedova ' Ue e governi chiedano immediato rilascio Narges Mohammadi'

L’arresto di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, in Iran ha suscitato richieste internazionali di rilascio immediato. Della Vedova invita istituzioni europee e governi, compreso quello italiano, a fare pressione affinché venga rispettato il diritto alla libertà di espressione e ai diritti umani.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Tutti coloro che hanno una voce istituzionale da far sentire, a cominciare dalle istituzioni europee e dai governi, compreso quello italiano, dovrebbero chiedere a gran voce l'immediato rilascio di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace arrestata oggi in Iran insieme ad altri attivisti mentre commemorava un avvocato per i diritti umani nella Repubblica islamica". Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

Meloni: “Uso forza contro manifestanti e donne in Iran è inaccettabile e ingiustificabile”

