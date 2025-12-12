iran arrestata narges mohammadi

Durante l’Hafteh dedicato a Khosrow Alikordi, una tradizione iraniana che si svolge una settimana dopo la scomparsa di una persona, Narges Mohammadi è stata arrestata dalle forze di sicurezza iraniane. L’episodio si inserisce in un contesto di crescenti tensioni e repressioni politiche nel paese.

Nel corso dell’Hafteh dedicato a Khosrow Alikordi – il rito che in Iran si tiene una settimana dopo la scomparsa di una persona – Narges Mohammadi è stata fermata dalle forze di sicurezza. L’attivista e Nobel per la Pace si era recata a Mashhad per prendere parte alla commemorazione dell’avvocato noto per aver difeso giovani manifestanti e attivisti perseguiti dalla Repubblica islamica. Insieme a lei erano presenti diversi compagni di impegno civile. L’arresto, avvenuto all’improvviso durante la cerimonia, è stato confermato da Mehdi, fratello di Alikordi. Con Mohammadi sono state prelevate anche Sepideh Qolian, Hasti Amiri, Pouran Nazemi e Alieh Motalebzadeh. Lettera43.it

