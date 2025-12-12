Irama Senz’anima è il brano più ascoltato in radio questa settimana

Senz’anima, il nuovo singolo di Irama, conquista le radio italiane, diventando il brano più ascoltato di questa settimana. La canzone, che combina melodie coinvolgenti e testi intensi, si sta affermando come uno dei successi più apprezzati dal pubblico. Un risultato che conferma la popolarità crescente dell’artista nel panorama musicale italiano.

Una ballad essenziale e profondissima contenuta in Antologia della vita e della morte, il suo nuovo album che, pubblicato lo scorso 17 ottobre per Warner RecordsWarner Music Italy, ha esordito al numero uno della classifica di vendita FIMI. La canzone si apre con la sola voce di Irama, fragile, sincera, quasi una confessione nuda, registrata d'impulso. La musica cresce progressivamente, sostenendo un crescendo emotivo che amplifica la forza interpretativa dell'artista e la potenza evocativa del suo sound.

Al primo posto della classifica Earone di questa settimana troviamo Irama con senz’anima…una canzone sulla relazione tossica, su due persone incapaci di lasciarsi andare completamente ma impossibilitate a stare insieme senza ferirsi. L’avete già ascoltata - facebook.com Facebook