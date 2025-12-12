Ippolito Design party di Natale per la presentazione del nuovo studio di progettazione

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ippolito Design ha celebrato il suo nuovo studio con un esclusivo party natalizio a Napoli. L’evento ha presentato il progetto “Rinnovare casa design”, mettendo in luce temi come stile, funzionalità ed evoluzione nel mondo del design. La serata ha riunito professionisti e appassionati in un’occasione di confronto e ispirazione nel cuore del Lungomare partenopeo.

Design, stile, bellezza, funzionalità, evoluzione: sono tante le parole d’ordine della serata-evento organizzata da  Ippolito design  nello studio di progettazione di  via Partenope, sul Lungomare di Napoli, per la presentazione del  progetto “Rinnovare casa design”. Ad accogliere i circa 200 ospiti intervenuti, il padrone di casa  Giosuè Ippolito,  titolare dello studio, insieme con la moglie  Clelia.  Tra sushi e bollicine, l’estrazione premio di due poltrone design e numerosi doni e gadget, l’intrattenimento musicale è stato curato dalla dj Aras. Ippolito Design Studio  nasce dalla passione per l’architettura, l’interior e il design su misura. Ildenaro.it

