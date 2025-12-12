Ipotesi di reato Faro di Valditara sul tour di Albanese nelle scuole

L'intervento di Francesca Albanese durante un evento scolastico a Pontedera ha suscitato polemiche, aggiungendosi a quelli di Pisa e Massa. La discussione ha attirato l'attenzione del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, che ha sollevato dubbi riguardo alle ipotesi di reato legate all'episodio, evidenziando le tensioni intorno alle attività della docente nelle scuole italiane.

L'intervento di Francesca Albanese presso il liceo di Pontedera nell'ambito di una serie di incontri organizzati dalla rete "Docenti per Gaza" ha sollevato un nuovo caso dopo quelli di Pisa e di Massa, tanto da richiedere l'intervento del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Tutto nasce dalla denuncia di due consiglieri locali di Fratelli d'Italia, secondo i quali la relatrice speciale dell'Onu per la Palestina avrebbe " accusato il Governo Meloni di essere 'fascista', di complicità in un genocidio, ha attaccato Leonardo definendola 'criminale' e ha persino invitato i ragazzi a occupare le scuole.