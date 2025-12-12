Io sono Farah | Tahir e Farah si sposano? Il secondo matrimonio

Tahir e Farah diventano marito e moglie? Nella serie TV Io sono Farah accade davvero di tutto e le anticipazioni turche ci segnalano sviluppi interessanti. Nelle nuove puntate che vanno in onda su Canale 5, Tahir propone a Farah di diventare sua moglie, così da evitare di essere riportata in Iran. Non solo, l’uomo si dice anche pronto a riconoscere il piccolo Kerim?ah come suo figlio. Tale proposta arriva da un suggerimento di Vera e Ali Galip, i quali intendono far ottenere alla donna la cittadinanza turca, in modo da evitare che testimoni contro la loro famiglia. Ma ecco che il primo matrimonio tra i due non arriva a compimento. Latuafonte.com

Farah ferisce Bekir, Tahir la salva: le anticipazioni delle due puntate di oggi di “Io sono Farah”

Farah ferisce Bekir, Tahir la salva: le anticipazioni delle due puntate di oggi di “Io sono Farah” - A sorpresa, da questa settimana la serie turca con Demet Özdemir va in onda non solo nella prima serata del venerdì, ma anche nel primo pomeriggio, dal lunedì al venerdì ... iodonna.it

Io Sono Farah Anticipazioni 12 dicembre 2025: Farah sposerà Tahir? - Io sono Farah ci aspetta anche questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, con una puntata al cardiopalma. msn.com

Che cosa vedere in tv stasera, 12 dicembre 2025, la guida dei programmi in prima serata: da 'The Voice Senior' a 'Io sono Farah' a 'Le Iene presentano: La Cura' X.com

Gonul e Kaan decidono di sposarsi, ma sarà così facile? Ecco le ?????????????????????????? di ???? ???????? ??????????: -->> https://www.tvsoap.it/2025/12/io-sono-farah-gonul-e-kaan-decidono-di-sposarsi-ma-anticipazioni/ - facebook.com Facebook