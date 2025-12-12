Io sono Farah | chi ha ucciso davvero Alperen? Non è stato Kaan

Non è stato Kaan a uccidere Alperen in Io sono Farah? Nelle nuove puntate, Mehmet fa delle scoperte agghiaccianti legate a questo omicidio, sul quale sta indagando ormai da diverso tempo. Infatti, a quanto pare, non è stato il figlio di Vera e Ali Galip a sparare al giovane poliziotto sotto copertura. Dunque, le indagini dell’agente devono ricominciare e questa volta il mistero si infittisce. Questa fase della trama prende inizio dopo l’arresto di Kaan, grazie alla pistola che Tahir gli ha consegnato, convinto che sia quella del delitto. Ma ecco che Ali Galip riesce a far scagionare il figlio, in quanto l’arma non è quella con cui Alparen è stato ucciso! Io sono Farah anticipazioni: Mehmet capisce che qualcun altro ha ucciso Alperen. Latuafonte.com

Farah ferisce Bekir, Tahir la salva: le anticipazioni delle due puntate di oggi di “Io sono Farah”

Farah ferisce Bekir, Tahir la salva: le anticipazioni delle due puntate di oggi di “Io sono Farah” - A sorpresa, da questa settimana la serie turca con Demet Özdemir va in onda non solo nella prima serata del venerdì, ma anche nel primo pomeriggio, dal lunedì al venerdì ... iodonna.it

Io Sono Farah Anticipazioni 12 dicembre 2025: Farah sposerà Tahir? - Io sono Farah ci aspetta anche questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, con una puntata al cardiopalma. msn.com

Gonul e Kaan decidono di sposarsi, ma sarà così facile? Ecco le ?????????????????????????? di ???? ???????? ??????????: -->> https://www.tvsoap.it/2025/12/io-sono-farah-gonul-e-kaan-decidono-di-sposarsi-ma-anticipazioni/ - facebook.com Facebook

Dopo un debutto un po’ sottotono su Canale 5, Io Sono Farah torna con nuovi appuntamenti. Martedì 9 e mercoledì 10 dicembre • 23:55 Da mercoledì 10 a venerdì 12 dicembre • 14:05 Venerdì 12 dicembre • 21:50 (prime time) #IoSonoFarah #Canale5 #Serie X.com