Investito dalla sua auto mentre accompagna la figlia a scuola

Questa mattina a Bologna si è verificato un incidente drammatico in via Bellombra, nella zona collinare. Un uomo di 44 anni è stato travolto dalla sua stessa automobile mentre accompagnava la figlia a scuola. L'episodio si è concluso con un intervento di emergenza, evitando conseguenze più gravi.

Tragedia sfiorata questa mattina, poco prima delle 9, in via Bellombra, nella zona collinare di Bologna, dove un uomo di 44 anni è stato travolto dalla sua stessa auto. L'episodio si è verificato davanti alla scuola, dove aveva appena accompagnato la figlia, come riferisce LaPresse. Secondo una.

