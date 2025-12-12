Investimenti il presidente dell' Abi | Romagna vivace ma strade e ferrovie sono troppo datate

Il presidente dell'Abi sottolinea la vitalità dell'economia emiliano-romagnola, evidenziando però come infrastrutture obsolete, come strade e ferrovie, rappresentino un ostacolo alla crescita. La necessità di investimenti nel settore infrastrutturale emerge come priorità per favorire uno sviluppo sostenibile e competitivo della regione.

"Abbiamo un'economia estremamente dinamica e vivace in Emilia Romagna, ma se non abbiamo le infrastrutture, come per esempio i trasporti, strade e ferrovie, datati oltre cinquant'anni, i fattori di crescita non hanno possibilità di svilupparsi come potrebbero". Lo ha detto Antonio Patuelli.