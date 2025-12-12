Investimenti il presidente dell' Abi | Romagna vivace ma strade e ferrovie sono troppo datate
Il presidente dell'Abi sottolinea la vitalità dell'economia emiliano-romagnola, evidenziando però come infrastrutture obsolete, come strade e ferrovie, rappresentino un ostacolo alla crescita. La necessità di investimenti nel settore infrastrutturale emerge come priorità per favorire uno sviluppo sostenibile e competitivo della regione.
“Abbiamo un’economia estremamente dinamica e vivace in Emilia Romagna, ma se non abbiamo le infrastrutture, come per esempio i trasporti, strade e ferrovie, datati oltre cinquant’anni, i fattori di crescita non hanno possibilità di svilupparsi come potrebbero”. Lo ha detto Antonio Patuelli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Patuelli (Abi), 'In Romagna c'è più iniziativa privata che infrastrutture' - "In Romagna c'è più iniziativa privata che infrastrutture, questo è il problema. Lo riporta ansa.it
“Economia regionale estremamente dinamica, ma servono le infrastrutture” - L'analisi di Antonio Patuelli, Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e della Cassa di Ravenna, durante la presentazione ufficiale a Rimini del primo report dell’Osservatorio Investiment ... Riporta ravenna24ore.it
