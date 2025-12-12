Intitolato a San Francesco il ponte dell' Industria Chi è l' autore della statua

Il Ponte dell'Industria, recentemente ristrutturato dopo un incendio, viene ora intitolato a San Francesco d'Assisi. La nuova denominazione celebra il patrimonio culturale e spirituale, conferendo al ponte un significato simbolico e storico. L'articolo esplora anche l'autore della statua dedicata a San Francesco, arricchendo il contesto dell'evento.

AGI - Da oggi lo storico Ponte dell'Industria, recentemente ristrutturato dopo un incendio che lo aveva reso in parte inagibile, viene intitolato a San Francesco d'Assisi. L'opera giubilare "oggi acquista un significato ancora più profondo", ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel corso dell'intitolazione al santo patrono d'Italia del ponte, celebre esempio di archeologia industriale, sottolineando il valore simbolico e infrastrutturale dell'intervento che ha portato alla realizzazione di un nuovo ponte, più grande e capiente, mantenendo e restaurando le storiche arcate. "Si tratta di un ponte ideale che collega il Giubileo della speranza alle celebrazioni dell' ottavo centenario della morte di San Francesco - ha aggiunto - un segno che unisce passato e futuro e che rafforza il legame tra Roma e Assisi". Agi.it

