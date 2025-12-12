Intesa Comune-Teodora La società pagherà a rate 40mila euro per le palestre

L’accordo tra Comune e Olimpia Teodora prevede il pagamento di 40mila euro a rate, offrendo una speranza per il futuro delle palestre Spiragli. La società, che sta affrontando una difficile situazione finanziaria, ha lanciato un messaggio di sensibilizzazione sul rischio di compromettere la continuazione del campionato di B1, dove le ragazze di Rizzi sono in testa e mirano alla promozione in serie A3.

Spiragli di speranza nella delicata situazione dell’ Olimpia Teodora. Il video-messaggio pubblicato dalla squadra venerdì scorso ha centrato l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla difficoltà della società di portare avanti l’attività, mettendo a rischio addirittura la prosecuzione del campionato di B1, che vede le ragazze di Rizzi imbattute dominatrici, al comando della classifica, con la concreta possibilità di un ritorno in serie A (nella nuova A3) dopo alcuni anni. Il presidente Giuseppe Poggi ha incontrato il sindaco Alessandro Barattoni (con delega allo sport). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Intesa Comune-Teodora". La società pagherà a rate 40mila euro per le palestre

Cerca Video Caricamento del Video...

Soddisfazione per la pre-intesa sulla ripartizione del salario accessorio del Comune di Nettuno, sottoscritta oggi dalla Cisl Fp, dalle RSU e dalle altre O.S. insieme all’Amministrazione comunale #castellinotizie - facebook.com Vai su Facebook

La #GiuntaComunale ha approvato gli indirizzi per il rinnovo del Protocollo di Intesa tra Comune di Venezia, Consorzio Venezia Nuova, Autorità della Laguna, Provveditorato Interregionale OO.PP., Autorità Portuale e Direzione Marittima del Veneto! ? L’a Vai su X

"Intesa Comune-Teodora". La società pagherà a rate 40mila euro per le palestre - L’Olimpia è in difficoltà economica: "Pensavamo di farcela da soli". Si legge su msn.com

Intesa tra Comune di Paola e Gdf contro frodi su fondi Pnrr - Un protocollo d'intesa è stato siglato dal Comune di Paola e dalla Guardia di finanza per migliorare l'efficacia delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni degli interessi ... Lo riporta ansa.it