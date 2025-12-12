Intervista esclusiva a Giovanni Conti | la prevenzione come scelta quotidiana

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questa intervista esclusiva, Giovanni Conti condivide la sua visione sulla prevenzione come abitudine quotidiana, evidenziando l’importanza di unire tradizione familiare e approccio scientifico per promuovere uno stile di vita più sano e consapevole.

Giovanni Conti racconta come la prevenzione possa diventare una scelta quotidiana, unendo tradizione familiare e metodo scientifico. Dall’infanzia accanto alla nonna, tra rimedi a base di erbe e “vecchi metodi”, fino a un percorso di studi avanzato in medicina erboristica, spiega perché “naturale” non significa automaticamente sicuro. Parla di formule personalizzate, valutazioni cliniche, interazioni con . Sbircialanotizia.it

intervista esclusiva a giovanni conti la prevenzione come scelta quotidiana

© Sbircialanotizia.it - Intervista esclusiva a Giovanni Conti: la prevenzione come scelta quotidiana

Alfa Romeo 75 Carabinieri restaurata da Giovanni Conti

Video Alfa Romeo 75 Carabinieri restaurata da Giovanni Conti