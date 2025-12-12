Interventi Francesca Albanese in scuole toscane | ministro Valditara manda ispettori

Il ministro Giuseppe Valditara ha disposto un’ispezione nelle scuole toscane, in seguito agli interventi di Francesca Albanese. L’attenzione si concentra su eventuali criticità e sul rispetto delle norme, nell’ambito di un'azione volta a garantire la qualità dell’istruzione e la sicurezza degli studenti nella regione.

Giuseppe Valditara, ministro Istruzione e Merito, ha chiesto agli organi competenti di avviare un’ispezione in scuole in Toscana. Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i territori palestinesi occupati, avrebbe tenuto incontri in istituti scolastici in Toscana. “Leggo su organi di stampa che in alcune scuole toscane una relatrice, invitata durante l’orario scolastico ad intervenire su fatti di attualità, avrebbe rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato. Ho chiesto agli organi competenti di avviare una immediata ispezione per verificare la realtà dei fatti e la eventuale responsabilità di organi scolastici”. Corrieretoscano.it Interventi di Francesca Albanese nei licei, il ministro Valditara manda gli ispettori in Toscana - Valditara ha dichiarato "di aver letto su organi di stampa che la relatrice avrebbe rilasciato dichiarazioni che, se comprovate, potrebbero costituire ipotesi di reato ... msn.com

Il ministro Valditara annuncia un’ispezione sulle scuole dove Francesca Albanese ha parlato di Gaza - Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha detto che ha chiesto "una immediata ispezione" su "alcune scuole toscane" in cui ... fanpage.it

