Interventi da 200mila euro in due scuole

La giunta comunale di Cervia ha approvato interventi di manutenzione straordinaria per due scuole primarie, Enrico Fermi a Pisignano e Giovanni Pascoli a Cervia. Gli interventi, dal valore complessivo di circa 200mila euro, mirano a migliorare le strutture e garantire un ambiente più sicuro e confortevole per studenti e personale scolastico.

La giunta comunale di Cervia ha approvato una nuova serie di opere di manutenzione straordinaria che interesseranno due scuole primarie (le vecchie elementari), la scuola Enrico Fermi in via Crociarone 24 a Pisignano di Cervia e la scuola Giovanni Pascoli di Cervia (quest’ultima si trova in viale Roma, 2). I lavori straordinari che ammontano a 200mila euro riguarderanno due interventi in particolare: il risanamento delle facciate della scuola Fermi, mediante ripristino degli intonaci, delle cornici delle finestre e delle banchine, che si completerà con la tinteggiatura finale; la sostituzione dei sistemi di illuminazione della scuola Fermi e della scuola Pascoli, con nuovi sistemi a led, compreso i sistemi di emergenza, al fine di ottenere una consistente diminuzione dei consumi energetici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Interventi da 200mila euro in due scuole

Scuole, oltre 200mila euro di interventi negli istituti aretini

Video Scuole, oltre 200mila euro di interventi negli istituti aretini Video Scuole, oltre 200mila euro di interventi negli istituti aretini

