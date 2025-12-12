Intercettazioni e pedinamenti | come si sventa un' estorsione in diretta

Un caso di estorsione in corso a Brindisi viene sventato grazie a intercettazioni e pedinamenti. Il vice questore Giorgio Grasse ripercorre le fasi dell'operazione, iniziata l’1 ottobre 2024, illustrando come le indagini siano state avviate e condotte in tempo reale per bloccare il tentativo di estorsione subito da un imprenditore.

BRINDISI - Il racconto del vice questore Giorgio Grasse parte dall'inizio, dall'1 ottobre 2024. Dopotutto, la domanda posta dalla pm Carmen Ruggiero era: "Come nasce l'indagine"? E il capo della squadra mobile di Brindisi racconta di quando un imprenditore ha spiegato di star subendo un tentativo.

