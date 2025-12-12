Inter Liverpool Borghi riapre le polemiche | Non era rigore Il problema è stato questo

L'opinione di Stefano Borghi sulla partita Inter-Liverpool riaccende le discussioni, evidenziando un disaccordo sul calcio di rigore assegnato. Il giornalista ha sottolineato come, a suo avviso, l'episodio non fosse da penalty, puntando l'attenzione sul problema principale che ha influenzato il corso del match.

Inter News 24 Inter Liverpool, il giornalista Stefano Borghi riaccende le polemiche: per lui non era calcio di rigore e il problema è stato il seguente. Il giornalista Stefano Borghi, intervenuto negli studi di Sky Sport, è tornato ad analizzare la sconfitta subita dall'Inter a San Siro contro il Liverpool in Champions League. Borghi ha commentato la prestazione dei nerazzurri e l'episodio del rigore, che ha condannato la squadra di Cristian Chivu alla seconda sconfitta consecutiva in Europa. LA PARTITA – « Questa era una partita che per le regole del calcio e per la loro applicazione doveva finire in pareggio e per l'Inter un punto in più avrebbe fatto tanta differenza.

Inter-Liverpool 0-2, gol e highlights (Champions League 2021-2022)

