Inter l’infermeria si riempie | Dumfries ancora out Darmian vede il rientro

L'infermeria dell'Inter si è nuovamente riempita, con Dumfries ancora indisponibile e Darmian che si avvicina al rientro. Nel frattempo, Calhanoglu e Acerbi si sono fermati durante la partita contro il Liverpool, aggravando le assenze in rosa e complicando le scelte dell'allenatore.

Nell’ultimo periodo l’infermeria di casa Inter si è riempita: Calhanoglu e Acerbi si sono infatti fermati nel corso del match contro il Liverpool, raggiungendo Dumfries e Darmian ormai out da diverso tempo. Per il centrocampista turco non si tratterebbe di uno stop lungo, dato che potrebbe far rientro già per la partenza per Ryad per la Supercoppa Italiana; discorso differente invece per il difensore centrale che dovrebbe tornare in campo nel 2026. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, lo staff medico della Beneamata avrà ancora da fare con Denzel Dumfries, fermatosi a causa di un problema alla caviglia prima dell’ultima sosta delle nazionali. Forzainter.eu

