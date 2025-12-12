Inter-Lecce rinviata causa Supercoppa | ecco quando sarà recuperata

L'incontro tra Inter e Lecce, originariamente programmato in vista della Supercoppa Italiana 2025/26, è stato rinviato a causa di impegni legati alla competizione. La Supercoppa, con il suo consolidato format a quattro squadre, rappresenta un evento di grande rilievo nel calendario calcistico italiano, potendo influenzare significativamente l'andamento delle squadre coinvolte.

La Supercoppa Italiana 202526, con il format a quattro squadre ormai consolidato, torna a rappresentare non solo un trofeo prestigioso, ma anche un possibile punto di svolta per la stagione delle squadre coinvolte. Quest’anno, però, l’evento cade a dicembre, in un periodo già densissimo di impegni tra campionato, coppe europee e competizioni nazionali. Una scelta che ha inevitabilmente avuto ripercussioni sul calendario di Serie A. Per consentire lo svolgimento della Supercoppa a Riad, infatti, alcune partite del 16° turno di campionato sono state rinviate. Napoli, Inter, Milan e Bologna, impegnate nelle semifinali, hanno dovuto saltare le rispettive gare, trascinando con sé anche Parma, Lecce, Verona e Como. Ilnerazzurro.it

Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna, Como-Milan: cosa succede al fantacalcio con le partite rinviate per la Supercoppa Italiana - Quattro partite, nell'ambito della 16esima giornata di Serie A, saranno rinviate a causa della Final Four di Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia prima di Natale, dal 18 al 22 dicembre: ecco ... msn.com

Risale al pre gara di #TorinoNapoli l'ultima conferenza stampa pre gara in #SerieA di Antonio #Conte: dopo Inter, Lecce, Como, Bologna, Atalanta, Roma e Juventus, nemmeno la sfida con l'#Udinese verrà presentata alla stampa ? Segui la programmazio - facebook.com facebook

???? Christian Pulisic this season ?? Torino ? Inter ???? Napoli ? Lecce ????? Udinese ??? Japan ? Lecce ? Bari x.com